Офіційний Вашингтон ще не ухвалив рішення, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в коментарі Голосу Америки заявив політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі у четвер, 20 лютого, передає Укрінформ.

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У США ще не вирішили, чи підтримають в ООН резолюцію із засудженням російського вторгнення в Україну

«Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення», – відповів Келлі на запитання, чи США стануть співавторами резолюції.

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Водночас на питання про те, чи США голосуватимуть на підтримку цієї резолюції, Келлі сказав: «Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть».

Резолюція до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ до України має бути винесена на голосування Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, 24 лютого. Такі резолюції не є обов’язковими, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд країн на російську війну. В ООН країни можуть прийняти рішення про те, чи бути співавторами резолюції, до моменту голосування. Також країни можуть голосувати за резолюції, співавторами яких вони не є.

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Як повідомляв Укрінформ, вчора агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати відмовляються стати співавтором проєкту резолюції ООН з нагоди третьої річниці вторгнення Росії в Україну, яка підтримує територіальну цілісність Києва і засуджує російську агресію.

У проєкті резолюції також йдеться про вимоги до РФ негайно, «повністю та безумовно» вивести всі свої військові сили з території України «в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Видання нагадало, що у попередні роки США постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку України, однак цього разу дипломатичні джерела повідомили агенції, що авторами резолюції є понад 50 країн, але поки що ситуація така, що «США не підпишуть його».