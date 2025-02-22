У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 безпілотники. 

Атакували з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів 22 лютого: скільки БпЛА збили

Українські військові збили 82 російські безпілотники. 

Ще 75 ворожих дронів-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Advertisement

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів
Більше по темі

Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів

Цивільні об’єкти продовжують зазнавати значних руйнувань від армії РФ, особливо з боку Покровська та Слов’янська.

Через атаку на Київщині загинув залізничник

Внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув залізничник - черговий по переїзду. 

Загорілося складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. 

Зачепило магазин та автомобілі.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Дрони
Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей Росія
Заміновані ГУР окуляри залишили російських операторів FPV-дронів без очей
Катерина Захарченко
1д тому
Дрони налетіли на нафтопереробний завод у Самарській області Росія
Дрони налетіли на нафтопереробний завод у Самарській області
Київ Пост
лют. 19
Дрони СБУ та ССО атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії Росія
Дрони СБУ та ССО атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії
Київ Пост
лют. 17
Дрони масовано налетіли на Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росія
Дрони масовано налетіли на Ільський НПЗ у Краснодарському краї
Київ Пост
лют. 17
Читати далі
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела Росія
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела
Київ Пост
33хв тому
На Київщині через атаку дронів загинув залізничник Київ
На Київщині через атаку дронів загинув залізничник
Київ Пост
3г тому
Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів Обстріли України
Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Хроніка війни в Україні. 21 лютого: «Росія знову атакує Київ шахедами, а Одесу балістикою» Київ
Хроніка війни в Україні. 21 лютого: «Росія знову атакує Київ шахедами, а Одесу балістикою»
Вікторія Рокицька
1д тому
" Попередній На Київщині через атаку дронів загинув залізничник
Далі » США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни