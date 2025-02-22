У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 безпілотники.
Атакували з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 22 лютого: скільки БпЛА збили
Українські військові збили 82 російські безпілотники.
Ще 75 ворожих дронів-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.
Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів
Через атаку на Київщині загинув залізничник
Внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув залізничник - черговий по переїзду.
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