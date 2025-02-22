У ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 безпілотники.

Атакували з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака дронів 22 лютого: скільки БпЛА збили

Українські військові збили 82 російські безпілотники.

Ще 75 ворожих дронів-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.

Advertisement

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Через атаку на Київщині загинув залізничник

Внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув залізничник - черговий по переїзду.

Загорілося складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.

Зачепило магазин та автомобілі.