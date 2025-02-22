Сполучені Штати в ООН запропонували свій проєкт резолюції Генасамблеї з приводу третьої річниці російського вторгнення в Україну, який суттєво відрізняється від варіанта, підтриманого більш як пів сотнею країн, зокрема Україною та державами Європи.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

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США висунули власний проєкт резолюції ООН щодо війни в Україні

Американський проєкт під назвою «Шлях до миру» складається з кількох рядків. Ось його повний текст:

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«Генеральна Асамблея, оплакуючи трагічну загибель людей в ході російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об’єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне вирішення спорів, – закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією».

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Водночас у тексті, який підтримала більшість демократичних країн, вказано, що «повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки» має «руйнівні та довгострокові наслідки не лише для України, а й для інших регіонів та глобальної стабільності».

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Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

Також підкреслюється, що будь-яка участь військ КНДР у війні «викликає серйозну стурбованість у зв’язку з подальшою ескалацією цього конфлікту».

Документ серед іншого закликає до якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України, «підтверджує нагальну необхідність припинення війни в цьому році» й досягнення миру в Україні відповідно до Статуту ООН, нагадує про свою «вимогу до РФ негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», наголошує на необхідності забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини за міжнародним правом, вчинені на території України.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок відбудеться засідання надзвичайної спеціальної сесії, приурочене до третьої річниці російської війни проти України, на якому очікується ухвалення відповідної резолюції.

Раніше повідомлялося, що офіційний Вашингтон ще не ухвалив рішення, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.