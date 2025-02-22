Внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув 60-річний чоловік.

Жертвою росіян став залізничник. 

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«Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі», - повідомили в Укрзалізниці. 

Атака дронів на Київщину

Через російські обстріли у Бориспільському районі загорілося складське приміщення.

Рятувальники загасили пожежу близько першої ночі. 

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Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. 

Зачепило магазин та автомобілі. 

«Ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини», - додали в поліції. 

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