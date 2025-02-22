Внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув 60-річний чоловік.
Жертвою росіян став залізничник.
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«Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі», - повідомили в Укрзалізниці.
Атака дронів на Київщину
Через російські обстріли у Бориспільському районі загорілося складське приміщення.
Рятувальники загасили пожежу близько першої ночі.
Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.
Зачепило магазин та автомобілі.
«Ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини», - додали в поліції.