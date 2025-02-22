На Чорнобильській атомній електростанції продовжують ліквідовувати наслідки атаки дрона 14 лютого.
Наразі триває гасіння одного осередку тління.
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Про це повідомили в ДСНС.
На ЧАЕС гасять осередок тління
«Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки», - повідомили в ДСНС.
У відомстві кажуть, що ситуація контрольована.
Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.
У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.
Удар по ЧАЕС: що відомо
Під час атаки 14 лютого ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
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