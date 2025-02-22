На Чорнобильській атомній електростанції продовжують ліквідовувати наслідки атаки дрона 14 лютого. 

Наразі триває гасіння одного осередку тління. 

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Про це повідомили в ДСНС. 

На ЧАЕС гасять осередок тління

«Станом на 22 лютого  рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки», - повідомили в ДСНС.

У відомстві кажуть, що ситуація контрольована.

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Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та  за допомогою ручних тепловізорів.

У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.

Удар по ЧАЕС: що відомо 

Під час атаки 14 лютого ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

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Йдеться про Ільський нафтопереробний завод і найбільшу нафтоперекачувальну станцію “Каспійського трубопровідного консорціуму” − “Кропоткінская”.

Виникла пожежа. Було пошкоджено нове безпечне укриття, збудоване за участю України та міжнародних партнерів для захисту від поширення радіації.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті, що, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян. 

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