У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.

Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів.

У відомстві кажуть, що ситуація контрольована.

«Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки», - повідомили в ДСНС.

Про це повідомили в ДСНС.

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Удар по ЧАЕС: що відомо

Під час атаки 14 лютого ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

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Виникла пожежа. Було пошкоджено нове безпечне укриття, збудоване за участю України та міжнародних партнерів для захисту від поширення радіації.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті, що, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян.