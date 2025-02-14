Вночі 14 лютого російський дрон-камікадзе з фугасною бойовою частиною атакував Чорнобильську АЕС. Він влучив у купол, який захищає зруйнований четвертий енергоблок станції.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, МАГАТЕ та ДСНС України.

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Росія атакувала ЧАЕС: чи є радіаційна загроза?

Внаслідок атаки пошкоджено нове безпечне укриття (НБК), яке було збудоване за участю України та міжнародних партнерів для захисту від поширення радіації.

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“Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою − з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей”, − пояснив Зеленський.

За його словами, пожежу, яка виникла після вибуху, вже загасили.

ДСНС України додала, що радіаційний фон залишається в нормі.

“На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень”, − йдеться також у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує тероризувати Україну та світ, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни цілеспрямовано запускають дрони над ЧАЕС, експериментуючи з висотою польоту.

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Фото: очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко / Телеграм

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС.

У повідомленні зазначається, що дрон поцілив у дах саркофага АЕС, але Агенція не згадала при цьому Росію.

Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС

Раніше стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію, однак дата ще невідома.

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Це буде його шостий візит на ЗАЕС. Він зауважував, що ЗАЕС є чутливим питанням, і неможливо мати обговорення без підняття теми ЗАЕС і того, що може статися там.

Міжнародне агентство з атомної енергії було змушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.

20 грудня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі.

Росія продовжує блокувати доступ місії МАГАТЕ до критичних об’єктів на Запорізькій АЕС, таких як склад запасних частин та сховище дизельного палива.