Зранку росіяни скинули сім бомб «ФАБ-250» на Костянтинівку на Донеччині.

За даними поліції, загинуло щонайменше двоє людей.

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Ще троє - поранені.

Удар по Костянтинівці: наслідки

Окупанти влучили у багатоквартирний будинок. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи.

Багато руйнувань також у приватному секторі.

Загалом у місті пошкоджено шість десятків цивільних об’єктів.

Під завалами можуть бути люди, пошукова операція триває.

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«Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані», - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, серед постраждалих - переселенці з Бахмута.