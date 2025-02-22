Зранку росіяни скинули сім бомб «ФАБ-250» на Костянтинівку на Донеччині.
За даними поліції, загинуло щонайменше двоє людей.
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Ще троє - поранені.
Удар по Костянтинівці: наслідки
Окупанти влучили у багатоквартирний будинок. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи.
Багато руйнувань також у приватному секторі.
Загалом у місті пошкоджено шість десятків цивільних об’єктів.
Під завалами можуть бути люди, пошукова операція триває.
«Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані», - повідомили правоохоронці.
За даними поліції, серед постраждалих - переселенці з Бахмута.
На Київщині через атаку дронів загинув чоловік
Цієї ночі внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув залізничник - черговий по переїзду.
Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів
Загорілося складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.
Зачепило магазин та автомобілі.