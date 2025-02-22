Зранку росіяни скинули сім бомб «ФАБ-250» на Костянтинівку на Донеччині. 

За даними поліції, загинуло щонайменше двоє людей. 

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Ще троє - поранені. 

Удар по Костянтинівці: наслідки 

Окупанти влучили у багатоквартирний будинок. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи. 

Багато руйнувань також у приватному секторі. 

Загалом у місті пошкоджено шість десятків цивільних об’єктів. 

Під завалами можуть бути люди, пошукова операція триває. 

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«Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки.  Поранено трьох жінок віком 56, 61, 71 рік. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані», - повідомили правоохоронці. 

За даними поліції, серед постраждалих - переселенці з Бахмута.

На Київщині через атаку дронів загинув чоловік

Цієї ночі внаслідок атаки російських дронів у Бориспільському районі на Київщині загинув залізничник - черговий по переїзду.  

Росіяни за добу завдали майже 3,4 тис. ударів по Донеччині, пошкодивши понад 100 цивільних об’єктів
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Цивільні об’єкти продовжують зазнавати значних руйнувань від армії РФ, особливо з боку Покровська та Слов’янська.

Загорілося складське приміщення. Пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. 

Зачепило магазин та автомобілі.

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