З російського полону повернули 30% військової частини 3057 12-ї бригади Нацгвардії “Азов”, але «азовців» і морпіхів не віддають.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, коментуючи обурення командира 12-ї бригади Нацгвардії “Азов” Дениса Прокопенка з приводу того, що у російському полоні залишаються 900 «азовців».

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Росія не хоче обмінювати «азовців» та морпіхів

«На комбінаті «Азовсталь» перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном «Азов» військової частини 3057. А зараз він керує повністю всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути у пріоритеті. Можу сказати, що ми повернули з полону 30% військовослужбовців військової частини 3057», - зазначив Охріменко.

За словами Охріменка, ситуація по «азовцях», як і по морпіхах, складна.

«Російська сторона їх не хоче віддавати. «Азов» оголосили у Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону «азовців» і це стає відомо місцевому населенню, то влада там зазнає репутаційних втрат. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, які після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил. Тому якщо військових інших підрозділів - ТрО, сухопутки, ДПСУ, яких ми називаємо «оборонці гарнізону «Маріуполь», повертають, то щодо морпіхів і «азовців» дійсно є проблема», - сказав представник Коордштабу.

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Командир 12 бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії України Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що бійців «Азова» не було серед звільнених з полону під час обміну 5 лютого.

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У травні 2022 року з «Азовсталі» вийшли морські піхотинці і «азовці» під гарантії безпеки і звільнення з полону уже «за декілька місяців». Проте вони перебувають у полоні вже 33 місяці.