Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги.

Він включає артилерійські боєприпаси та продуктові набори для українських військових.

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Про це повідомив премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал у мережі Х.

Новий пакет допомоги від Естонії: що увійшло

До чергового пакету допомоги від Естонії 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для Збройних сил України.

«За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро», - йдеться у дописі естонського премʼєра.

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Він запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

ЄС готує пакет військової допомоги Україні

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги для України на суму близько 20 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги від ЄС включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

Крім того, 24 лютого новий пакет підтримки України та санкції проти РФ оголосить Велика Британія, пише The Telegraph.

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Зазначається, що цей пакет заходів розробляють три різних урядових відомства. Міністерство оборони вирішує питання чергової військової допомоги. МЗС - новий пакет санкцій проти Росії, а Міністерство внутрішніх справ оголосить про боротьбу з російськими «брудними грошима».