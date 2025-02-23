Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив близько 183 мільярдів доларів на підтримку України.

З них на військову допомогу спрямували 65,9 мільярда доларів.

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Про таке пише «Голос Америки», посилаючись на дані міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

Допомога США Україні: дані Пентагону

Пентагон підтвердив «Голосу Америки», що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів.

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Ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

Зазначається, що близько 58 мільярдів зі 183 млрд загальної допомоги Україні було витрачено у США.

Ці гроші спрямували безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.

Більше по темі Росія заперечила інформацію про зустріч з представниками США 25 лютого Напередодні Дональд Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією 25 лютого в Ер-Ріяді.

Витрати США на підтримку України: заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп цього тижня знову заявив, що Вашингтон витратив 350 мільярдів доларів на війну в Україні. І, мовляв, ніхто не знає куди ці гроші поділися.

За словами американського лідера, Україні «доведеться платити або розбиратися з цим».

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«Вони мають платити. Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не знає, де половина грошей, які ми йому дали. Ми дали, здається, 350 мільярдів доларів. А Європа надала набагато менший відсоток», - сказав Трамп.

22 лютого Дональд Трамп повторив, що США мають отримати компенсацію за допомогу Україні.

Він вкотре зазначив, що Штати витратили на підтримку України більше, ніж Європа. І звинуватив адміністрацію свого попередника - нібито команда Джо Байдена не подбала про компенсацію за вкладені кошти. Тоді як європейські країни, як твердить Трамп, це зробили.

«Європа надала це у формі позики - вони отримують свої гроші назад. Ми ж дали це задарма. Тому я хочу, щоб вони дали нам щось за всі гроші, які ми вклали…Ми збираємося повернути наші гроші, бо це несправедливо», - сказав президент США.