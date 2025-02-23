У Німеччині о 8 ранку за місцевим часом у неділю, 23 лютого, відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах до Бундестагу і розпочалось голосування на майже 65 тисячах виборчих дільницях.

За голоси виборців змагаються 29 партій і 4506 кандидатів.

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Вибори в Німеччині

Вперше 5 партій мають своїх кандидатів у канцлери: Фрідріх Мерц від блоку ХДС/ХСС, Олаф Шольц від СДПН, Роберт Габек від «Зелених», Алісс Вайдель від «Альтернативи для Німеччини», Сара Вагенкнехт від блоку свого імені.

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Кількість депутатів Бундестагу 61-го скликання становитиме 630, що на 100 менше, ніж у попередньому.

Право голосу в ФРН мають загалом близько 60 мільйонів громадян.

Результати екзитполів стануть відомі у неділю о 18 годині за місцевим часом після закриття виборчих дільниць.

Плакати передвиборчої кампанії Соціал-демократичної партії та Християнсько-демократичного союзу / AFP

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Чергові вибори мали відбутися у вересні цього року, але через політичну кризу в правлячій коаліції було оголошено про її розпуск і призначено нові вибори.