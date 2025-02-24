Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає від ЄС новий транш у розмірі 3,5 мільярда євро вже в березні.

Україна отримає новий транш від ЄС у березні

За її словами, Європа продовжує підтримувати Україну у вирішальний момент.

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“Я можу підтвердити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро надійде Україні вже в березні”, – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що від цієї боротьби залежить не тільки майбутнє України, а й усього європейського континенту, тому головним завданням залишається зміцнення українського опору.

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“На сьогодні ЄС та його держави-члени надали Україні допомогу на загальну суму 134 мільярди євро – це більше, ніж будь-яка інша країна чи організація”, – підсумувала очільниця Єврокомісії.

24 лютого до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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У ЄС стурбовані тим, що США припинять допомогати Україні

Президентка ЄК мала особливо близькі стосунки з президентом Джо Байденом і кілька разів приїжджала до Білого дому, щоб координувати політику щодо України та Китаю.

Тепер чиновники стурбовані тим, що Трамп може відкликати американську допомогу Україні та відкрити комунікації з Росією.

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ЄС у приватному порядку пообіцяв тісно співпрацювати з командою Трампа щодо дій у Китаї, але європейські посадовці попередили, що така співпраця можлива лише за згоди Трампа.

Деякі європейські лідери були більш успішними у налагодженні контактів з Трампом. 

На минулих вихідних він зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджу Мелоні на своєму курорті Мар-а-Лаго.

Трамп також зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поїхав до Парижа на святкування відкриття Собору Паризької Богоматері, де він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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