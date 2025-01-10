Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн намагається домовитися про зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації.

Про це Bloomberg повідомили двоє поінформованих осіб.

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ЄС хоче налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа - що відомо

Представники обох сторін вже провели переговори, але поки невідомо, чи вдасться організувати візит до 20 січня.

Організація зустрічі обтяжується ще й тим, що фон дер Ляєн ще не повернулася до Брюсселя після свят, бо вона відновлюється після хвороби в Німеччині.

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Посадовці ЄС поки намагаються налагодити постійні канали зв’язку з високопосадовцями в новій адміністрації.

Трамп раніше неодноразово скаржився на те, що Європа погано ставиться до США.

Новий президент США обіцяв запровадити мито на увесь імпорт до Сполучених Штатів і вимагати збільшення витрат на оборону.

Напередодні фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта опублікували ідентичні повідомлення, у яких заявили, що вони віддані зміцненню трансатлантичного зв’язку.

«Ми з нетерпінням чекаємо на позитивну взаємодію з новою адміністрацією США, засновану на наших спільних цінностях і спільних інтересах», - написали вони.

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У ЄС стурбовані тим, що США припинять допомогати Україні

Президентка ЄК мала особливо близькі стосунки з президентом Джо Байденом і кілька разів приїжджала до Білого дому, щоб координувати політику щодо України та Китаю.

Тепер чиновники стурбовані тим, що Трамп може відкликати американську допомогу Україні та відкрити комунікації з Росією.

ЄС у приватному порядку пообіцяв тісно співпрацювати з командою Трампа щодо дій у Китаї, але європейські посадовці попередили, що така співпраця можлива лише за згоди Трампа.

Деякі європейські лідери були більш успішними у налагодженні контактів з Трампом.

На минулих вихідних він зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджу Мелоні на своєму курорті Мар-а-Лаго.

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Трамп також зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поїхав до Парижа на святкування відкриття Собору Паризької Богоматері, де він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.