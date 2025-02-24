У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошта та фон дер Ляєн у Києві - подробиці

«У третю річницю жорстокого російського вторгнення Європа – в Києві. Ми тут сьогодні, бо Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання вирішується не лише доля України. А й доля Європи», - написала Урсула фон дер Ляєн.

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Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт 6 березня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.

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«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.

Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.

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Міністри закордонних справ ЄС ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку із її агресією проти України.

За його словами, він продовжує працювати разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«І всі держави-члени мають бути готові ухвадювати рішення 6 березня», - зазначив Кошта.

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