У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Кошта та фон дер Ляєн у Києві - подробиці
«У третю річницю жорстокого російського вторгнення Європа – в Києві. Ми тут сьогодні, бо Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання вирішується не лише доля України. А й доля Європи», - написала Урсула фон дер Ляєн.
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On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025
We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.
In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.
It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6
Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт 6 березня
Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.
«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.
Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.
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За його словами, він продовжує працювати разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
«І всі держави-члени мають бути готові ухвадювати рішення 6 березня», - зазначив Кошта.