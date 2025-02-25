Зараз, коли Україна вступає в четвертий рік оборони від повномасштабного російського вторгнення, в повітрі витає відчуття змін – надія на те, що в 2025 році припиняться бойові дії, і разом з тим глибоке занепокоєння тим, що за нестійкий і несправедливий мир може бути заплачена висока ціна.

З лютого 2025 року Росія перебуває в найслабшому стані – економічному, військовому і політичному. За пів року - рік Росії буде потрібна пауза у війні. Але до припинення вогню триватимуть бої на фронті та щонічні обстріли.

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Україна також відчуває на собі тягар війни. Населення втомилося. Хоча співвідношення втрат становить приблизно три росіянина на одного українця, для українців цей один солдат цінніший, ніж для Росії десятки її солдатів. За два роки лінія фронту майже не змінилася, але ціна для України дуже висока.

Президент США Дональд Трамп зараз все перетрушує. Він прагне якнайшвидше закінчити війну – цього прагне й Україна, але українці побоюються цього на вигідних для Росії умовах.

Трамп пообіцяв зниження світових цін на енергоносії та санкції, якщо Росія не припинить війну, але він також заблокував визнання Росії агресором, назвав президента України Зеленського диктатором і пригрозив припинити військову підтримку України, якщо Зеленський не буде ділитися зі Сполученими Штатами 50% доходів від природних ресурсів України. Він відштовхнув від себе європейських союзників Америки, вимагаючи, щоб вони взяли на себе більшу частину витрат на оборону Європи.

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Найближчі тижні визначать, як виглядатиме можливий мир в Україні. Може статися так, що ця несправедлива війна знову перетвориться на неспокійний «мир». Однак цього разу Україна і Захід повинні використати час, який дасть перемир’я, краще, ніж Росія.

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Ми повинні об’єднатися, щоб зміцнити Україну у військовому плані, відновити її економіку, надати надійні гарантії безпеки і прискорити її інтеграцію в ЄС і НАТО. Будь-що менше за це дасть Путіну перевагу і зробить неминучими майбутні напади Росії на Україну і, можливо, інші європейські країни.