Уряд Канади вирішив надати Україні 50 млн канадських доларів (близько 35 млн дол. США) на ремонт пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури України, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію з Офісу премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Таке рішення було ухвалене за підсумками візиту канадського прем’ра до України напередодні, 24 лютого 2025 року.

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“Реагуючи на нові удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, що позбавили мільйони цивільних доступу до електроенергії, водопостачання й теплозабезпечення, премʼєр-міністр оголосив про виділення 50 млн дол. на підтримку термінових зусиль України із ремонту та заміни пошкодженого енергетичного обладнання й критичної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні Офісу прем’єра.

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Канада також передасть близько 65 млн дол. США на втілення різноманітних програм з розвитку в Україні й ще більше як 10 млн дол. США на кілька гуманітарних проєктів.

Ще майже 6 млн дол. США Канада використає на підвищення ядерної безпеки в Україні та закупівлю захисного спорядження для українців.

В Офісі Трюдо підсумували, що загалом на усі оголошені цього тижня програми допомоги Канада виділить 118,5 млн дол. (майже 85 млн дол. США).

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Візит Трюдо до Києва 25 лютого - що відомо

Напередодні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва аби взяти участь у саміті “Пітримуй Україну”, що відбувся у Києві 24 лютого 2025 року, на третю річницю початку повномасштабної агресії РФ проти України.

На заході були присутні очільники держав Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, а також інші високопоставлені особи.

Ми зібрали для вас головні заяви з саміту.