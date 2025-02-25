На спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок президент Франції Емманюель Макрон чітко пояснив, скільки допомоги надала Україні Європа, а скільки надали США.

Після кількох запитань про війну в Україні та мирні переговори президент США відповів на запитання про заморожені російські активи, заявивши, що, на відміну від США, Європа отримає відшкодування за свою грошову підтримку України, але Макрон це заперечив.

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«Європа позичає гроші Україні, вони отримують їх назад», – сказав Трамп.

«Ні, – сказав Макрон, перебиваючи президента США, який не звик, щоб йому у вічі вказували на його нерозуміння фактів. – Відверто кажучи, ми надали 60 відсотків усієї допомоги».

Трамп почав зі слів про атмосферу «єдності та взаєморозуміння» під час переговорів, але потім весь час відводив погляд від французького президента, хитаючи головою і часто посміхаючись.

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Макрон, зі свого боку, сидів на краєчку свого жовтого крісла, склавши руки «трикутником влади», як це часто називають бізнесмени-лідери, готовий виправити співрозмовника в будь-який момент.

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Він пояснив новому американському лідеру, як працює механізм заморожених активів: «У нас є 230 мільярдів доларів заморожених активів у Європі – російських активів – але це не є заставою для кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені».

У жовтні парламент ЄС схвалив нову макрофінансову допомогу Україні на суму 50 мільярдів доларів, повернення яких відбуватиметься за рахунок усіх російських активів, заморожених у європейських банках.

У Брюсселі тоді пояснили, що ця позика є «частиною пакету G7, узгодженого ЄС у червні минулого року, щодо надання Україні фінансової підтримки у розмірі до 50 млрд доларів (приблизно 45 млрд євро). Остаточна сума, яку виділить ЄС, може бути меншою, залежно від розміру кредитів, наданих іншими партнерами G7».

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Тим часом європейські лідери, які зібралися в понеділок у Києві, нагадали світові, що загалом Європа виділила близько 135 мільярдів євро на оборону України, тоді як США виділили трохи меншу суму.

Потім під час зустрічі з Трампом, Макрон ще розповів, що він був би щасливий, якби Росія визнала всі ці активи (за оцінками, близько 300 мільярдів євро) як репарації за збитки, завдані нею у війні. Він нагадав присутнім у Східній залі Білого дому, серед яких були віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо, що «Росія є агресором».

Ідея відшкодування витрат Заходу за рахунок цих заморожених активів, а не шляхом вилучення половини доходів від видобутих в Україні рідкоземельних корисних копалин, раніше була озвучена як Верховною Радою, так і європейськими лідерами, в тому числі Макроном.

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Якщо «вони готові віддати [ці активи] нам, супер, – сказав Макрон. – Зрештою, це буде позика, і Росія заплатить за неї. Це моє бажання».

На що Трамп сказав: «Якщо ви в це вірите, я не проти. Але вони отримують свої гроші назад, а ми ні, а так будемо отримувати».

Макрон посміхнувся Трампу і сказав журналістам, що незабаром будуть нові коментарі.