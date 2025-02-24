Сьогодні у Києві відбувається саміт «Підтримуй Україну» під головуванням Володимира Зеленського.

На заході присутні очільники держав Латвії, Литви, Естонії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції, а також інші високопоставлені особи.

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Головні заяви з саміту «Підтримуй Україну».

Президентка Європейської Комісії оголосила про новий пакет підтримки України

Європейська комісія в березні надасть Україні пакет підтримки на 3,5 млрд євро та представить план інвестицій в оборону.

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Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на саміті «Підтримуй Україну», передає кореспондент Укрінформу.

“Європа тут для того, щоб зміцнити Україну в цей надзвичайно важливий момент. Я можу оголосити, що новий пакет на 3,5 млрд євро зʼявиться вже в березні. Як Президент Кошта оголосив, буде особлива зустріч на Єврораді, і я там покажу загальний план щодо інвестицій в оборону, масштабування виробництва зброї, нашої обороноздатності”, – сказала вона.

Більше по темі Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Урсула фон дер Ляєн додала, що лідери країн-членів ЄС та Єврокомісія будуть обговорювати збільшення інвестицій в обороноздатність України, розширення її спроможностей, захисту та обороноздатності.

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Шмигаль: Настав час рішучих дій, щоб захистити Європи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав Європу до рішучих заходів та солідарності з Україною задля встановлення безпеки на європейському континенті, заявив він під час саміту, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми сподіваємося, що Європа і вся міжнародна спільнота відреагує мужньо у цей визначальний момент, відреагує у вигляді рішучих заходів і непорушної солідарності з Україною. Настав час сильної Європи, яка займе своє справедливе місце за столом», - сказав він.

Шмигаль зазначив, що сьогодні Україна платить найбільшу ціну у війні проти Росії у вигляді загибелі українців та економічних втрат.

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За його словами, Україна виграла час для Європи, щоб країни ухвалили конкретні заходи для збереження континенту від катастрофи.

Він наголосив, що не можна змарнувати цю можливість.

«Навіть коли Росія розпочала війну на Донбасі та захопила Крим, ще тоді небагато людей бачили, що це ніби поява хмаринок на небі. Але зараз почався шторм, який в будь-який момент може почати рухатись на захід», - зазначив Шмигаль.

Він додав, що Кремль намагається розділити країни ЄС, щоб домінувати над кожною окремо. Шмигаль акцентував: тільки єдність Європи є гарантією безпеки, економічного процвітання.

Трюдо оголосив про надання Україні нової військової допомоги

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про надання Україні бойових машини піхоти, систем посадки та авіаційних тренажерів для F-16, а також першої частини допомоги, яка фінансується із заморожених російський активів.

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Про це він сказав під час виступу на саміті «Підтримуй Україну», передає кореспондент Укрінформу.

«Я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III. Ми передамо 2 броньовані машини бойової підтримки, на яких українські військові незабаром пройдуть підготовку в Німеччині.

Ми також надамо системи посадки літаків F-16, а також 4 авіаційні тренажери для F-16 – вони будуть передані у найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів боєприпасів, військового спорядження та аптечок першої допомоги», - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також передасть Україні першу частину допомоги, яка фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів разом із наданням гранту на допомогу в підтримці енергетичної безпеки після атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

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Іспанія виділить Україні пакет військової допомоги на €1 млрд

У 2025 році Іспанія надасть Україні пакет військової допомоги на 1 мільярд євро.

Про це оголосив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на саміті «Підтримуй Україну», передає кореспондент Укрінформу.

“Я готовий оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро у 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над відновленням.., будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах”, – сказав Санчес.

За його словами, Іспанія також працюватиме над підтримкою української діаспори. Як наголосив прем’єр-міністр, Іспанія та Україна створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

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“Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше. Що би не було у наступні місяці, вступ України до Європейського Союзу є найважливішою перемогою для українського народу”, – наголосив премʼєр-міністр Іспанії.