Три роки тому, 24 лютого 2022 року, на Україну полетіли десятки і сотні ракет, у великих містах почали звучати постріли, а над головою загуркотіли бомбардувальники - почалося повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

З того часу війна перетворилася на наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової війни. За три роки війни багато що змінилося - політики приходили і йшли, а деякі залишалися вірними своїм поглядам, добре це чи погано.

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Ми вирішили згадати, що говорили деякі з них у той доленосний день.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Джонсон обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з липня 2019 року по вересень 2022 року і був активним прихильником України під час і після свого перебування на посаді. Його адміністрація надала дозвіл на використання та надання Україні британських ракет Storm Shadow.

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У медіа з’явилася інформація про те, що ЄС запропонував Україні власну угоду щодо “критично важливих матеріалів”.

Ось, що він сказав у той день: “Наша місія зрозуміла – дипломатична, політична, економічна – і, зрештою, військова – ця жахлива і варварська затія Володимира Путіна має закінчитися провалом”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер

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Як і його попередник, до вступу на посаду Стармер був на словах проукраїнськи налаштований. Стармер став новим прем’єр-міністром після загальних виборів у Великій Британії 4 липня 2024 року - але навіть будучи лідером Лейбористської партії, він зустрічався з тодішнім послом України у Великій Британії та неодноразово відвідував Україну після вторгнення у 2022 році.

У день початку повномасштабного вторгнення він видав суворе послання для російського лідера Володимира Путіна: “Попереду будуть темні дні. Але Путін засвоїть той самий урок, що й європейські тирани минулого століття: що рішучість світу сильніша, ніж він собі уявляє, а прагнення до свободи горить сильніше, ніж будь-коли. Світло переможе”.

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Президент Франції Еммануель Макрон

Макрон є одним з найбільших прихильників України в Європі, виступав за створення європейської армії та розгортання військ в Україні, щоб допомогти стримати російську агресію.

“Ми відповімо на цей акт війни без слабкості, зі спокоєм, рішучістю та єдністю”, - заявив Макрон у своєму Twitter 24 лютого 2022 року.

Мільярдер Ілон Маск завершив купівлю Twitter у жовтні 2022 року і пізніше змінив назву платформи на X.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Хоча Шольц також був активним прихильником України, дехто критикував його недостатню військову підтримку Києва через відмову відправити ракети дальнього радіусу дії “Таурус” і консервативну позицію проти розгортання німецьких військ для підтримки майбутніх гарантій безпеки.

Тим не менш, згідно з дослідженням Інституту Кіля, Німеччина є одним з найбільших постачальників допомоги Україні, поступаючись лише США, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться після виборів, що відбулися у Німеччині в неділю.

24 лютого 2022 року Шольц опублікував кілька оновлень, в яких засудив російське вторгнення і пообіцяв рішучі дії у відповідь. В одному з таких повідомлень Шольц заявив: “Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Йому немає жодного виправдання”.

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Новий лідер Німеччини Фрідріх Мерц (тоді лідер опозиції)

Мерц стане новим канцлером Німеччини після того, як його партія, Християнсько-демократичний союз (ХДС), перемогла на виборах у неділю.

Мерц був рішучішим щодо Кремля, ніж Шольц, і він виступав за об’єднану Європу - потенційно без підтримки США - тому є очікування, що він посилить допомогу Берліна Україні.

У день повномасштабного вторгнення Мерц засудив вторгнення Росії, але також використовував хештег #Russiacrisis для опису вторгнення в численних повідомленнях у Твіттері.

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“Це не просто війна проти України, це війна проти демократії та нашої свободи. #Путін відчуває загрозу від демократичних рухів в Україні та Білорусі, а не від НАТО”, - сказав тоді Мерц.

Колишній президент США Джо Байден

Байден, на відміну від свого наступника (також технічно його попередника) Дональда Трампа, твердо стояв на тому, що у вторгненні винна Росія, а не Україна.

Хоча деякі українці критично ставилися до повільної допомоги Україні з боку Байдена під час його перебування на посаді, Байден займав активну проукраїнську позицію і неодноразово  відвідував Україну у воєнний час. Вашингтон також був одним з найбільших військових прихильників України за часів адміністрації Байдена. 

В одному з твітів 24 лютого 2022 року Байден також сказав: “Америка протистоїть задиракам. Ми виступаємо за свободу. Ось хто ми є”.

Чинний президент США Дональд Трамп

Трамп не написав жодного твіту 24 лютого 2022 року, оскільки на той час він був заблокований у Твіттері.

Однак за день до повномасштабного вторгнення він похвалив Путіна за те, що той був “розумним”, вторгнувшись в Україну “через санкції вартістю 2 долари”.

“Я маю на увазі, що він захоплює країну через санкції вартістю 2 долари, я б сказав, що це дуже розумно. Він захоплює країну - буквально величезну, величезну територію. Великий шматок землі з великою кількістю людей, і він просто заходить туди”, - сказав Трамп, звертаючись до натовпу в Мар-а-Лаго у Флориді.

Він також звинуватив Байдена у російському вторгненні, а не Зеленського, хоча в нещодавній заяві він звинуватив обох.

Він також не звинувачував Путіна, стверджуючи у своїй промові 23 лютого 2022 року, що знає Путіна “дуже добре” - “майже так само добре, як і будь-кого з присутніх у цій кімнаті”.

До честі Трампа, він залишався вірним своїй позиції захисту Путіна протягом останніх трьох років.

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