Три роки тому, 24 лютого 2022 року, на Україну полетіли десятки і сотні ракет, у великих містах почали звучати постріли, а над головою загуркотіли бомбардувальники - почалося повномасштабне вторгнення Москви в Україну. З того часу війна перетворилася на наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової війни. За три роки війни багато що змінилося - політики приходили і йшли, а деякі залишалися вірними своїм поглядам, добре це чи погано. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Ми вирішили згадати, що говорили деякі з них у той доленосний день. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон Джонсон обіймав посаду прем’єр-міністра Великої Британії з липня 2019 року по вересень 2022 року і був активним прихильником України під час і після свого перебування на посаді. Його адміністрація надала дозвіл на використання та надання Україні британських ракет Storm Shadow. Більше по темі Євросоюз пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин У медіа з’явилася інформація про те, що ЄС запропонував Україні власну угоду щодо “критично важливих матеріалів”. Ось, що він сказав у той день: “Наша місія зрозуміла – дипломатична, політична, економічна – і, зрештою, військова – ця жахлива і варварська затія Володимира Путіна має закінчитися провалом”.

Our mission is clear – diplomatically, politically, economically – and eventually, militarily – this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. pic.twitter.com/nmFhpDrDEy — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер Advertisement Як і його попередник, до вступу на посаду Стармер був на словах проукраїнськи налаштований. Стармер став новим прем’єр-міністром після загальних виборів у Великій Британії 4 липня 2024 року - але навіть будучи лідером Лейбористської партії, він зустрічався з тодішнім послом України у Великій Британії та неодноразово відвідував Україну після вторгнення у 2022 році. У день початку повномасштабного вторгнення він видав суворе послання для російського лідера Володимира Путіна: “Попереду будуть темні дні. Але Путін засвоїть той самий урок, що й європейські тирани минулого століття: що рішучість світу сильніша, ніж він собі уявляє, а прагнення до свободи горить сильніше, ніж будь-коли. Світло переможе”. Advertisement

There will be dark days ahead. But Putin will learn the same lesson as Europe’s tyrants of the last century: that the resolve of the world is harder than he imagines and the desire for liberty burns stronger than ever. The light will prevail. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 24, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон Макрон є одним з найбільших прихильників України в Європі, виступав за створення європейської армії та розгортання військ в Україні, щоб допомогти стримати російську агресію. “Ми відповімо на цей акт війни без слабкості, зі спокоєм, рішучістю та єдністю”, - заявив Макрон у своєму Twitter 24 лютого 2022 року.

À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Мільярдер Ілон Маск завершив купівлю Twitter у жовтні 2022 року і пізніше змінив назву платформи на X. Advertisement Канцлер Німеччини Олаф Шольц Хоча Шольц також був активним прихильником України, дехто критикував його недостатню військову підтримку Києва через відмову відправити ракети дальнього радіусу дії “Таурус” і консервативну позицію проти розгортання німецьких військ для підтримки майбутніх гарантій безпеки. Тим не менш, згідно з дослідженням Інституту Кіля, Німеччина є одним з найбільших постачальників допомоги Україні, поступаючись лише США, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться після виборів, що відбулися у Німеччині в неділю. 24 лютого 2022 року Шольц опублікував кілька оновлень, в яких засудив російське вторгнення і пообіцяв рішучі дії у відповідь. В одному з таких повідомлень Шольц заявив: “Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Йому немає жодного виправдання”. Advertisement

The Russian attack on Ukraine is a blatant violation of international law. There is no justification for it. Germany condemns this reckless act by President Putin in the strongest possible terms. Our solidarity is with Ukraine and its people. (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022

Новий лідер Німеччини Фрідріх Мерц (тоді лідер опозиції) Мерц стане новим канцлером Німеччини після того, як його партія, Християнсько-демократичний союз (ХДС), перемогла на виборах у неділю. Мерц був рішучішим щодо Кремля, ніж Шольц, і він виступав за об’єднану Європу - потенційно без підтримки США - тому є очікування, що він посилить допомогу Берліна Україні. У день повномасштабного вторгнення Мерц засудив вторгнення Росії, але також використовував хештег #Russiacrisis для опису вторгнення в численних повідомленнях у Твіттері. Advertisement “Це не просто війна проти України, це війна проти демократії та нашої свободи. #Путін відчуває загрозу від демократичних рухів в Україні та Білорусі, а не від НАТО”, - сказав тоді Мерц.

„Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen die Demokratie und unsere Freiheit. #Putin fühlt sich von den Demokratiebewegungen in der #Ukraine und in #Belarus bedroht, nicht von der #NATO.“ (tm) pic.twitter.com/0ExKnVPDlE — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 24, 2022

Колишній президент США Джо Байден Байден, на відміну від свого наступника (також технічно його попередника) Дональда Трампа, твердо стояв на тому, що у вторгненні винна Росія, а не Україна. Хоча деякі українці критично ставилися до повільної допомоги Україні з боку Байдена під час його перебування на посаді, Байден займав активну проукраїнську позицію і неодноразово відвідував Україну у воєнний час. Вашингтон також був одним з найбільших військових прихильників України за часів адміністрації Байдена. В одному з твітів 24 лютого 2022 року Байден також сказав: “Америка протистоїть задиракам. Ми виступаємо за свободу. Ось хто ми є”.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.



The world will hold Russia accountable. — President Biden Archived (@POTUS46Archive) February 24, 2022

Чинний президент США Дональд Трамп Трамп не написав жодного твіту 24 лютого 2022 року, оскільки на той час він був заблокований у Твіттері. Однак за день до повномасштабного вторгнення він похвалив Путіна за те, що той був “розумним”, вторгнувшись в Україну “через санкції вартістю 2 долари”. “Я маю на увазі, що він захоплює країну через санкції вартістю 2 долари, я б сказав, що це дуже розумно. Він захоплює країну - буквально величезну, величезну територію. Великий шматок землі з великою кількістю людей, і він просто заходить туди”, - сказав Трамп, звертаючись до натовпу в Мар-а-Лаго у Флориді.