Президент Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму наголосив, що саме з незаконного захоплення Криму почалася російська агресія проти України.

Крим – це Україна: Зеленський про річницю опору окупації

«Сьогодні день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму. Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України – саме з незаконного, підлого захоплення Криму», - заявив Зеленський.

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За його словами, наступні роки після окупації Криму принесли багато горя й цинізму. Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається.

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«Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу. Ми заснували Кримську платформу. Ми не даємо Росії змоги «нормалізувати» окупацію.

Ми звільняємо з полону кримських вʼязнів. Ми продовжуємо боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки й стійкого миру для всієї України», - сказав Президент.

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Він наголосив, що територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів.

«День спротиву в нашому Криму – це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує!» - зазначив Зеленський.

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День спротиву окупації Криму - що відомо

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя — це щорічна пам’ятна дата в Україні, що відзначається 26 лютого.

26 лютого 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів проти проведення позачергової сесії кримського парламенту.

Тоді планувалося ухвалити рішення про приєднання Криму до Росії. Цьому плану був даний спротив.

У 2020 році указом Президента України Володимира Зеленського 26 лютого призначено пам’ятною датою з метою вшанування мужності та стійкості громадян, які у 2014 році вийшли на мітинг проти російської окупації Криму.