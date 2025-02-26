25 лютого в Судані розбився військовий літак, забравши життя щонайменше 46 людей.

Ця катастрофа класифікується як одна з найбільш смертоносних в Судані протягом останніх 20 років, повідомляє AP.

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Трагедія в Судані: військовий літак розбився, 46 загиблих

Літак впав у щільно забудованому районі, поблизу військового аеродрому в місті Омдурман, що знаходиться в столичному регіоні Хартума.

Спочатку Міністерство охорони здоров’я Судану повідомляло про 19 жертв авіакатастрофи, але згодом ця цифра збільшилася до 46.

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Представники міністерства також зазначили, що частину тіл загиблих було доставлено до лікарні Нау, розташованої в Омдурмані.

Водночас військові офіційні особи підтвердили, що серед загиблих були як військові, так і цивільні особи.

Місцеві засоби масової інформації повідомляли про присутність високопоставлених офіцерів на борту літака, проте військове командування не підтвердило цю інформацію.

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Внаслідок авіаційної трагедії кілька житлових будівель у районі Каррарі зазнали пошкоджень.

Наразі причини, що призвели до падіння літака, залишаються нез’ясованими.