В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки Міноборони України та інші підрозділи Сил оборони України вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Дрони ГУР налетіли на Туапсе - наслідки атаки

Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.

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Місцева влада визнала факт атаки на Туапсе, мешканці публікують у соцмережах фото та відео наслідків ураження

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Також місцеві повідомляють про атаку також на місцевий морський порт.

Зазначається, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.

Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в рф, а Туапсинський порт - один з основних російських вантажних портів у Чорному морі.

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Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.

Чому російський порт у Туапсе важливий

Туапсинський порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики Росії.

Його використовують для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб.

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Зокрема, для матеріально-технічного постачання кораблів Чорноморського флоту РФ.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв, що у Туапсе та Темрюкському районі внаслідок атаки дронів пошкоджені приватні будинки, постраждалих немає.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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