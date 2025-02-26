В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки Міноборони України та інші підрозділи Сил оборони України вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.
Дрони ГУР налетіли на Туапсе - наслідки атаки
Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання.
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Місцева влада визнала факт атаки на Туапсе, мешканці публікують у соцмережах фото та відео наслідків ураження
Також місцеві повідомляють про атаку також на місцевий морський порт.
Зазначається, що комплекс уражених обʼєктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії.
Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в рф, а Туапсинський порт - один з основних російських вантажних портів у Чорному морі.
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Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.
Чому російський порт у Туапсе важливий
Туапсинський порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики Росії.
Його використовують для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб.
Зокрема, для матеріально-технічного постачання кораблів Чорноморського флоту РФ.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявляв, що у Туапсе та Темрюкському районі внаслідок атаки дронів пошкоджені приватні будинки, постраждалих немає.