Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

Будемо говорити про угоду щодо мінеральних ресурсів, заявив Трамп під час засідання кабінету міністрів.

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Трамп: Зеленський приїде 28 лютого

«Президент Зеленський приїде в п’ятницю, це вже підтверджено», - сказав Трамп.

За словами президента США, діалог з Росією та Україною активно просувається.

США та Україна збираються підписати угоду про рідкоземельні мінерали та інші ресурси. Трамп зазначив, що “це буде дуже велика угода”.

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Він додав, що американці не повинні платити податки, які підуть на допомогу Україні.

“Найголовніше - ми збираємось домовитися з Росією та Україною про те, щоб вони перестали вбивати людей”, - зазначив президент США.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

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Раніше у ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.