Видання Європейська правда опублікувало повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.

Видання також додало, що раніше в ефірі телемарафону прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про завершення переговорів.

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За його словами, є домовленість зі США згадати в угоді гарантії безпеки для України.

Документ був підготовлений у такий спосіб, що не вимагатиме затвердження Верховною Радою. Однак, попереду ще більш важливі перемовини.

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Основне юридичне зобов’язання України полягає в тому, щоб запустити переговори з американською стороною щодо детальної угоди, яка визначить роботу “Інвестиційного фонду відбудови” – спільного двостороннього механізму, що створюється Україною та США.

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Повний текст Угоди про копалини

ДВОСТОРОННЯ УГОДА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ТА УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ВІДБУДОВИ

БЕРУЧИ ДО уваги, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року;

БЕРУЧИ ДО уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну та безпечну Україну;

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БЕРУЧИ ДО уваги, що США та Україна прагнуть тривалого миру в Україні та тривалого партнерства між їх двома народами та урядами;

БЕРУЧИ ДО уваги, що США та Україна визнають внесок, який зробила Україна у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї;

БЕРУЧИ ДО уваги, що США та Україна бажають забезпечити, щоб ті держави та інші особи, які діяли вороже проти України в конфлікті, не отримали вигоди від відбудови України після приходу тривалого миру;

ВІДТАК, ТЕПЕР Уряд США та Уряд України (кожен з яких – “Учасник”) укладають цю Двосторонню угоду про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови з метою поглиблення партнерства між США та Україною, як викладено в цьому документі.

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