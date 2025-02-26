Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з українськими журналістами на тлі завершення угоди про копалини між Україною та США.

Зеленський прокоментував свій візит до США

Президент Володимир Зеленський зазначив, що візит до США був запропонований українській стороні.

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“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

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Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон і Київ «майже домовилися» про угоду щодо «рідкоземельних елементів» та інших питань.

Він сказав, що «чув», що президент України Зеленський приїде до Вашингтона в п’ятницю і підпише угоду.

«Я чув це, я чув, що він приїжджає в п’ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче [приїхати] і він захоче підписати [угоду про ресурси] разом. Я розумію, що це велика справа, дуже велика», - сказав Трамп.

В Угоді з США немає 350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

Президент заявив, що Україна не буде нести боргових зобов’язань за вже надану США допомогу згідно новогу проєкту угоди про розробку корисних копалин.

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“Щодо угоди, кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів.

Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас. Бо, як я і говорив раніше, що не було такої домовленості раніше. А тому нема про що говорити з точки зору цієї тематики”, - сказав Зеленський.

Гарантії безпеки для України - подробиці

За словами Зеленського, один з пунктів угоди з США про копалини містить згадку про гарантії безпеки.

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“Безумовно, це про економіку договір. Але я дуже просив, щоб з’явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки.

І тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з’явилось хоча б речення “гарантій безпеки України”. І те, що мене брифінгували урядовці, це з’явилось, я пам’ятаю, в 10-му пункті, важливо, що це є”, - сказав Зеленський.

Угоду з США будуть підписувати профільні міністри.

“Угоду, я так пропоную, пропонують урядовці, пропонують підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн”, - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що не може нічого сказати про сам формат підписання, бо наразі не володіє інформацією.

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“Подумаємо, послухаємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, тому що це початок, це рамкова угода”, - сказав він.

Буде угода з США про Інвестфонд, яка потребуватиме ратифікації у Раді

За словами Зеленського, Угода з США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладений ще один договір про спільний фонд, який потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

“Про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. Тому що, наприклад, Україна дає від нових… речей гроші в цей фонд, але, що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння в чому? Тому що немає договору, який наступний.



Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір - про фонд. І там буде вже якісь там відносини партнерські, гроші, тощо і так далі. І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України”, - сказав він.

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Президент України зазначив, що це пов’язано з тим, що документ передбачатиме відшкодування 50% від прибутків за новими ліцензіями.

За його словами, Україна повинна розібратися з власними ліцензіями передусім і провести аудит.

Раніше у ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.

У Трампа буде багато проблем з Путіним, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поділяє прагнення Трампа закінчили російсько-українську війну якнайшвидше, але відзначає, що це буде проблематично через позицію Володимира Путіна.

“Я розумію президента Трампа: він хоче зробити це швидко, але це, знаєте, не діалог з кимось. Тобто у нього буде багато проблем з Путіним, тому що він не хоче закінчувати війну”, - сказав Зеленський.

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Він сказав, що “війну треба було закінчити ще вчора”, але “якщо ми не змогли, зараз ми повинні зосередитися, щоб закінчити без жодної можливості повернути війну”.