Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер закликав Сполучені Штати забезпечити «захисний механізм» для будь-яких майбутніх європейських миротворців в Україні, додавши, що лише це забезпечить Києву тривалий мир, а не тимчасове припинення вогню з Росією, повідомляє Укрінформ, посилаючись на Reuters.

«Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не припинення вогню, і щоб це сталося, нам потрібні гарантії безпеки.

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Те, що це означає, як це виглядає, очевидно, є предметом для інтенсивної дискусії», — сказав Стармер журналістам по дорозі до США.

Він вважає, що «захисний механізм» від США має вирішальне значення для того, щоб утримати лідера Росії Володимира Путіна від повторного нападу на Україну.

«Мене хвилює те, що якщо буде припинення вогню без захисного механізму, це просто дасть йому (Путіну – ред.) можливість почекати і знову повернутися, тому що його амбіції щодо України досить очевидні, я думаю, для всіх», — додав глава британського уряду.

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Делегації Сполучених Штатів Америки та Росії зібралися в Стамбулі, зустріч наразі триває.

Зазначається, що у четвер у Стармера запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

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Прямуючи до Вашингтона, Стармер повторив, що Британія «зіграє свою роль» у будь-якій миротворчій ролі в Україні, але зможе зробити це лише за певної підтримки з боку Сполучених Штатів.

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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