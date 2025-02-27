День війни для Росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону, повідомив в інтерв’ю Укрінформу очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.

Скільки Росія витрачає на день війни в Україні

«Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів - ред.) для них, – це величезні кошти», - сказав він.

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На запитання про економічний потенціал РФ, очільник воєнної зазначив: «Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати.

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Навіть за офіційними даними, 41 відсоток – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні...

Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний».

Разом з тим, Буданов додав, що допоки у РФ є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, «вони будуть балансувати».

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Як Росія фінансує війну

Раніше Укрінформ також писав про те, як співробітник американського Центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету, ексбанкір Крейг Кеннеді у публікації Navigating Russia повідомив, що загальні воєнні витрати Росії набагато перевищують бюджетні можливості й можуть призвести до краху корпорацій та банків.

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У публікації, зокрема, зазначається, що Москва приховано фінансує близько половини військових витрат за рахунок значних боргів, змушуючи банки надавати кредити на неринкових умовах підприємствам, що постачають товари й послуги для потреб війни.