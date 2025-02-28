Росія завдала чергового злочинного удару по українській цивільній інфраструктурі. Цього разу під ударом «шахедів» опинилося Запоріжжя.

«Росіяни атакували Запоріжжя шахедами», – написав напередодні у своєму Телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоровє

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Тоді було відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки

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Внаслідок удару постраждала жінка.

Сьогодні ж вранці керівник Запорізької ОВА навів уточнені дані про наслідки атак росіян у регіоні протягом доби.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 483 удари по 9 населених пунктах Запорізької області», – написав Федоров.

Він також додав, що загалом, протягом доби «надійшло 30 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків».

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Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, найгарячіше знову на Покровську напрямку, росіяни також активізувалися у Запорізькій області.

Росія практично щоночі завдає обстрілів території України дронами різного типу.

Внаслідок цих ударів постійно зазнає пошкоджень здебільшого цивільна і критична інфраструктура у різних регіонах країни.

Так, напередодні через нічну атаку дронами РФ на Київщині спалахнув промисловий об’єкт.

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