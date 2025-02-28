У четвер у Білому домі знову виник «незручний момент», який американські ЗМІ назвали ще одним «моментом Макрона» – як і Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений виправляти президента Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса.

Сцена нагадувала ту, яка була в понеділок, коли президент Франції Еманюель Макрон перебив Трампа, торкнувшись його передпліччя, і зауважив, що Європа не збирається вимагати в України повернення більшої частини своєї допомоги, наданої їй за три роки війни.

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У четвер Трамп знову завищив обсяги допомоги, наданої Україні своїм попередником.

«У Європі отримують свої гроші назад. Ми не отримуємо гроші назад. Байден дав 351 мільярд доларів, і я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація», – сказав він на спільній прес-конференції зі Стармером у тій же Східній залі Білого дому.

Стармер перебив його, сказавши: «Ми не вимагатимемо повернути нам наші гроші... Досить багато їх ми подарували... Дещо ми їм дали в борг, але загалом це були подарунки».

Президент-республіканець, який був обраний на платформі «Америка понад усе», вже давно скаржиться на те, що європейські союзники по НАТО виділяють на свої оборонні бюджети набагато менше коштів, ніж Америка, і неправильно стверджує, що США виділили більше грошей на оборону України, ніж Європа.

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Звертаючись до свого європейського гостя, Трамп сказав: «Ви дуже добре попрацювали за ці роки, чи не так?»

Стармер відповів: «Так, я дуже пишаюся нашою країною, але ми завжди підтримували один одного... Ось чому я вважаю, що це найбільший альянс заради процвітання і безпеки, який коли-небудь бачив світ. Коли це було необхідно, ми абсолютно підтримували один одного».

Потім Трамп запитав: «Чи могли би ви впоратися з Росією самотужки?».

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Британський лідер ввічливо посміхнувся і сказав лише: «Ну...»

«У нас уже давно свобода слова».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Однак на цьому він не закінчив поправляти американську адміністрацію.

На цих спільних прес-конференціях виступали й деякі члени кабінету Трампа, зокрема, держсекретар Марко Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс.

У якийсь момент Венса попросили прокоментувати з місця його нещодавні висловлювання про свободу слова, на що він сказав: «У нас, звичайно, особливі відносини з нашими друзями у Великій Британії, а також із нашими європейськими союзниками, але ми також знаємо, що були порушення свободи слова, які зачіпають не лише британців».

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(Венс сказав це того ж тижня, коли Білий дім оголосив про заходи, які дозволять не пускати на прес-конференції ЗМІ, які не висвітлюють адміністрацію позитивно або вдаються до перевірки фактів, які вона озвучує).

«Звичайно, те, що британці роблять у своїй країні – це їхня справа, але це впливає й на американські технологічні компанії [очевидно, маються на увазі американські соціальні медіа-платформи, такі як X, що належить раднику президента Ілону Маску] і, відповідно, на американських громадян. Тому ми поговоримо про це. Ми поговоримо про це за обідом».

Стармер не витримав і різко відповів: «У нас уже давно свобода слова і буде ще довго, і ми цим дуже пишаємося... Що стосується свободи слова у Великій Британії, то я дуже пишаюся нашою історією».