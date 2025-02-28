Дональд Трамп відхрестився від своїх попередніх заяв, у яких назвав Президента України «диктатором без виборів».

Про це він сказав у четвер під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі, повідомляє Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Я говорив це? Не можу повірити, що я це сказав», - заявив Трамп у відповідь на запитання від журналістів, яке стосувалося його недавніх заяв про те, що Президент України є «диктатором».

Advertisement

Президент США наголосив, що мав дуже гарні відносини із Володимиром Зеленським, які останнім часом “можливо, стали трохи напруженими”. Він також зазначив, що з нетерпінням очікує зустрічі з ним та підписання угоди.

«Президент Зеленський приїде до мене в п’ятницю, вранці п’ятниці, і ми підпишемо справді дуже важливу угоду для обох сторін»,- сказав Трамп.

Він зазначив, що Сполучені Штати розширять свій бізнес в Україні, і це стане своєрідним «запобіжником».

«Я не думаю, що хтось гратиметься із цим, якщо ми будемо присутні там з великою кількістю робочої сили й матимемо справу з рідкоземельними елементами та іншими речами, які потрібні нашій країні»,- наголосив Трамп.

Advertisement

Президент США також підтвердив, що говоритиме про встановлення миру в Україні з прем’єр-міністром Стармером.

Британський прем’єр, зі свого боку, заявив, що його країна та Європа в цілому відіграватимуть повноцінну роль у забезпеченні мирної угоди

«І я вважаю, що це історичний момент, щоби переконатися, що це буде довгострокова угода, і ми збираємося обговорити, як ми можемо змусити це працювати»,- зауважив Стармер.

Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

Advertisement

Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

У ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.