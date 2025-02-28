Про це пише Укрінформ, цитуючи повідомлення Держдепартаменту США за підсумками переговорів.

У пресрелізі зазначається, що Сполучені Штати «висловили занепокоєння» щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві.

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«Під час конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах», - йдеться в повідомленні.

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Обидві сторони «домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом», дата, місце та склад учасників якої будуть визначені додатково.

В Держдепі зазначили, що зустріч у Стамбулі відбулася після домовленості між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Більше по темі Сі та Шойгу обговорили в Пекіні зміцнення китайсько-російських відносин Сі назвав Китай і Росію «дружніми сусідами» і заявив, що обидві сторони будуть «підтримувати тісний зв’язок на всіх рівнях».

Делегацію США очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську делегацію - директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Олександр Дарчієв.

Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

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Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.