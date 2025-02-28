У ніч на 28 лютого 2025 року (із 19:00 27 лютого) противник атакував 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, – повідомило у своєму Телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними ПС ЗСУ, станом на 09:00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

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Ще 97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

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