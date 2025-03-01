Інвестиційна компанія Inzhur у рамках громадського обговорення представила киянам проєкт відродження Житнього ринку.

Його пропонують перетворити на сучасний фермерський ринок з українськими продуктами та культурним центром.

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Оновлений Житній ринок у Києві: проєкт

Концепцію оновлення Житнього ринку у Києві презентували 25 лютого. На захід зібралося більш як 400 киян.

Презентація проєкту Житнього ринку у Києві

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За задумом компанії Inzhur, ринок повинен стати культурним і гастрономічним центром міста. При цьому, він має зберегти свою архітектурну автентичність та основну функцію.

«Сучасний ринок - це точка тяжіння для містян і туристів. Таким і має бути Житній. Таким його роблять люди, які тут працюють. Ми хочемо зберегти це і підсилити - створити місце для розвитку українських фермерів та підприємців, бо вони невіддільна складова Житнього», - сказав ідейний натхненник проєкту, засновник і CEO Inzhur Андрій Журжій.

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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що міська влада, бізнес і громадськість мають спільну мету - зберегти Житній ринок.

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«Є різні думки та ідеї, як це зробити. Але втілювати їх потрібно в колаборації з бізнесом та активною громадськістю. Функції та зовнішній вигляд Житнього мають бути збережені. Зі свого боку ми врахуємо всі попередні помилки з операційною системою ринку, щоб дати Житньому нове життя», - зазначив Валентин Мондриївський.

Проєкт оновлення Житнього ринку

Одне з головних питань, яке хвилювало киян під час обговорення проєкту - запобіжники проти нецільового використання ринку. Люди не хочуть, аби він повторив долю Сінного або ж на місці Житнього звели черговий житловий комплекс.

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«На мій погляд, гарантією можуть бути інвестиції в Житній. Коли людина інвестує свої гроші у відбудову ринку, вона робить це не для того, аби їх втратити, а щоб дійсно відбудувати Житній. Коли ми говоримо, що 2800 людей долучились до фонду Inzhur Житній, це означає, що ці люди показали свої наміри відродити ринок і будуть в цьому послідовними», - пояснив Андрій Журжій.

Він додав, що для відбудови Житнього потрібно щонайменше 700 млн грн інвестицій.

«Шанс врятувати Житній - призначення прозорого аукціону з пошуку власника, що готовий інвестувати у відновлення ринку. Я переконаний, що він має стати власністю киян. Вони готові боротися за майбутнє Житнього і разом відроджувати місто», - сказав він.

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Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development.

Компанія Inzhur інвестувала у розробку проєкту 100 тисяч євро.

Яким може бути Житній ринок

Бізнес-модель оновленого Житнього ринку у Києві передбачає реорганізацію зовнішнього простору та нове зонування поверхів - класичний ринок і місце для ярмарку розміщуватимуться на другому поверсі та у внутрішньому дворі.

Інтер’єр нового Житнього - це поєднання сучасного оздоблення з атмосферою крафту.

Важливим елементом є освітлення. За задумом, на стелі транслюватимуть тематичні відеопроєкції під кожен захід або подію.

Проєкт оновлення Житнього ринку

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«Ми дотримуємося високих стандартів. Інклюзивність, конструктивна та інженерна безпека – все це перевірятимуть експертні комісії перед тим, як новий ринок піде в експлуатацію», - сказав CEO AVR Development Юліан Чаплінський, архітектор та урбаніст, який розробляв проєкт.

Проєкт оновлення Житнього ринку

Також більш зручним для киян хочуть зробити простір навколо ринку.

Проєкт передбачає, що на вулиці Верхній Вал буде автобусна зупинка, з’являться велодоріжки. Замість стихійної парковки планують зробити пішохідну зону з місцями для сидіння. Додадуть також інклюзивні входи з ліфтами для маломобільних груп населення.

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Проєкт оновлення Житнього ринку

«Я наполягаю на тому, що унікальність модерністичної архітектури ринку треба не лише зберегти, але і підкреслити», - додав Юліан Чаплінський.

За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5-10 тисяч людей щодня.