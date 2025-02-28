Президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який вперше закріпить англійську мову як офіційну на державному рівні, повідомляє MSN.

Англійська стане державною мовою США? Трамп готує історичний указ

До цього часу США ніколи не мали державної мови, адже історично країна формувалася як багатонаціональна, приймаючи мігрантів з різних куточків світу.

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Сьогодні в США використовуються сотні мов.

За словами представників Білого дому, новий указ скасує розпорядження президента Білла Клінтона, яке зобов’язувало федеральні установи та організації, що отримують державне фінансування, надавати мовну підтримку для неангломовних громадян.

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При цьому американські установи, як і раніше, матимуть можливість використовувати інші мови для документації та надання послуг.

Основна мета ініціативи — офіційне визнання англійської як державної мови для сприяння єдності країни, підвищення ефективності роботи урядових структур та залучення громадян до активного суспільного життя.

Більше по темі Зустріч Зеленського і Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі Обидва президенти зіткнулися під час дуже суперечливої прес-конференції, на якій Зеленський оскаржив кілька неправдивих або оманливих заяв Трампа.

На даний момент понад 30 штатів уже прийняли закони, що визначають англійську як офіційну мову.

Після руху за громадянські права в 1960-х роках у США було ухвалено низку законів, які гарантували рівний доступ до послуг для неангломовних громадян.

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Республіканці неодноразово намагалися провести законодавчу ініціативу щодо закріплення англійської мови як державної, проте такі спроби поки що не мали успіху.

Трамп хоче назавжди виселити палестинців з Сектору Гази

11 лютого Трамп заявив, що палестинці, які будуть переселені з Сектора Гази до сусідніх держав за його планом, не матимуть можливості повернутися назад.

5 лютого новий президент США Дональд Трамп заявив, що США готові довгостроково зайняти сектор Гази і створити там можливості для економічного розвитку.

“США візьмуть під контроль сектор Газа. Ми проведемо там роботу: розмінуємо територію, проведемо вирівнювання території та знесення зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні”, − пояснював Трамп.