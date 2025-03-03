Національна енергетична компанія «Укренерго» вирішила нагадати всім про те, що Україна має заощаджувати електроенергію, адже стан енергосистеми все ще не оптимальний.

У своєму повідомленні на Фейсбук, компанія повідомила, що сьогодні, 3 березня споживання електроенергії зросло.

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«…3березня, станом на 10:00, його рівень був на 3,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю», – йдеться у повідомленні.

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У компанії наголисили на тому, що головною причиною такої ситуації є традиційне підвищення енергоспоживання на початку робочого тижня та хмарна погода, що зумовлює низьку ефективність побутових СЕС.

«Вчора, 2 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,8% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 23 лютого», – втім, додали в «Укренерго».

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НЕК нагадала, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

«Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Для збалансування енергосистеми сьогодні з 14:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – резюмували в НЕК «Укренерго»

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Компанія також звернулася до українців із закликом вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 14:00 до 21:00.

Україна вже готується до наступного опалювального сезону - що каже уряд

У лютому цього року уряд України провів засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювалася підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

На цьому засіданні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що головною темою було проходження опалювального сезону, тому підготовку до наступного періоду починають вже зараз.

Нагадаємо, що 17 лютого в Україні було введено аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичні об’єкти.

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В першу чергу від електропостачання відключали промислові підприємства та бізнес.

 

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