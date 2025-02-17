В Україні введено аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичні об’єкти, повідомила компанія “Укренерго”.

Аварійні відключення: де немає електроенергії?

“Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти”, - йдеться у повідомленні.

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В першу чергу від електропостачання відключають промислові підприємства та бізнес.

“Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)”, − зазначила “Укренерго”.

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Компанія закликала українців стежити за повідомленнями обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, що раніше ДТЕК повідомив про екстрені відключення світла у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.