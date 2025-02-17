В Україні введено аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичні об’єкти, повідомила компанія “Укренерго”.
Аварійні відключення: де немає електроенергії?
“Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти”, - йдеться у повідомленні.
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В першу чергу від електропостачання відключають промислові підприємства та бізнес.
“Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)”, − зазначила “Укренерго”.
Компанія закликала українців стежити за повідомленнями обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Нагадаємо, що раніше ДТЕК повідомив про екстрені відключення світла у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Екстрені відключення світла в Україні: що треба знати?
Раніше в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого.
У низці областей знову застосували аварійні відключення світла
Тоді вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики. Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Цілями агресора стали об’єкти енергетики, зокрема газова інфраструктура.
7 лютого, в Україні також запроваджували аварійні відключення електроенергії у восьми областях.