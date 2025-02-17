В Україні введено аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичні об’єкти, повідомила компанія “Укренерго”.

Аварійні відключення: де немає електроенергії?

“Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти”, - йдеться у повідомленні.

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В першу чергу від електропостачання відключають промислові підприємства та бізнес.

“Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)”, − зазначила “Укренерго”.

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Компанія закликала українців стежити за повідомленнями обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, що раніше ДТЕК повідомив про екстрені відключення світла у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Екстрені відключення світла в Україні: що треба знати?

Раніше в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого. 

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Обмеження запровадили через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак РФ.

Тоді вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики. Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Цілями агресора стали об’єкти енергетики, зокрема газова інфраструктура.

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7 лютого, в Україні також запроваджували аварійні відключення електроенергії у восьми областях.

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