Зняття з військового обліку для українців не завжди гарантує можливість виїзду за кордон. Важливо розуміти різницю між зняттям та виключенням з військового обліку, а також які категорії осіб мають право на перетин кордону та які формальності необхідно виконати для визначення свого статусу.

Чим відрізняється зняття від виключення з військового обліку?

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Перш за все, необхідно розрізняти два поняття: “зняття з обліку” та “виключення з обліку”, оскільки вони мають різні наслідки та підстави.

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Виключення з військового обліку означає, що людина більше не є військовозобов’язаною та не підлягає обов’язкам, пов’язаним із військовим обліком. Це передбачає неможливість мобілізації, відсутність необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та оновлення облікових даних. Таким особам не можуть вручати повістки, а їхній статус є остаточним і не потребує поновлення на обліку.

Зняття з військового обліку, навпаки, є тимчасовим заходом, який не звільняє особу від військових зобов’язань. Після такого зняття громадянин зобов’язаний стати на облік в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або ж у консульській установі України за кордоном. Крім того, він повинен проходити ВЛК, оновлювати військові дані та повідомляти про зміну місця проживання.

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Чи може чоловік, знятий з обліку, перетнути кордон?

Чоловіки, які були зняті з військового обліку, не отримують автоматичного права на виїзд за кордон, оскільки їхній обліковий статус є тимчасовим. Наприклад, якщо людина змінює місце проживання, вона знімається з обліку в одному ТЦК та СП, щоб стати на облік в іншому.

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Зняття з обліку не підтверджує наявність інвалідності чи непридатності до військової служби, що могло би бути підставою для виїзду. Тому військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК та СП, оновити свої дані, пройти ВЛК, і лише після цього буде зрозуміло, чи має він підстави перетинати кордон України.

Водночас виключення з військового обліку означає втрату статусу військовозобов’язаного. Такі особи можуть безперешкодно залишати територію України без необхідності проходження ВЛК або необхідності повторно ставати на військовий облік.

Виключення з військового обліку можливе для осіб, які:

Визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК.

Досягли граничного віку перебування в запасі (60 років для цивільних осіб).

Втратили громадянство України.

Померли або були визнанні безвісти зниклими за рішенням суду.

Як здійснюється процедура виключення з військового обліку?

Для виключення з військового обліку необхідна наявність відповідної підстави. У такому разі громадянин повинен особисто звернутися до ТЦК та СП і подати документи, що підтверджують право на виключення. Після розгляду документів у військово-обліковому документі має з’явитися відповідна позначка “Виключений з військового обліку”.

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Якщо особа виключена з обліку відповідно до пунктів 3 та 4 частини 6 статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, її військово-обліковий документ не вилучається, а до нього вносяться дані про виключення. Ця інформація також реєструється в Єдиному електронному реєстрі військовозобов’язаних. Особи, виключені з військового обліку, не є військовозобов’язаними та мають право на перетин державного кордону навіть під час дії воєнного стану.

Таким чином, вільно перетинати державний кордон можуть лише особи, офіційно виключені з військового обліку. Всі інші військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, навіть якщо вони тимчасово зняті з обліку, повинні виконувати відповідні процедури для уточнення свого статусу.