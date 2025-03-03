Віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про кібератаку проти Польського космічного агентства (POLSA), пише Укрінформ.

«Державні служби, відповідальні за кібербезпеку, виявили несанкціонований доступ до ІТ-інфраструктури Польського космічного агентства.

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У зв’язку з інцидентом постраждалі від атаки системи було захищено», - повідомив Гавковський.

Він додав, що польські групи з реагування на інциденти у кіберпросторі (CSIRT NASK і CSIRT MON) надали свою фахову підтримку Польському космічному агентству, спрямовану на відновлення нормальної роботи космічного агентства.

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Гавковський наголосив, проводяться інтенсивні оперативні заходи щодо встановлення осіб, які стоять за кібератакою.

Укрінформ раніше писав про те, як на заході і півночі Польщі у другій половині лютого зафіксовано падіння фрагментів ракети Falcon 9 компанії Space X Ілона Маска, запущеної 1 лютого з бази Ванденберг у Каліфорнії у межах місії Space X Starlink Group 11-4.

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У цьому зв’язку в Польщі виник скандал, оскільки Польське космічне агентство (POLSA) не повідомило органи безпеки країни про те, що на територію РП падатимуть елементи американської ракети.

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