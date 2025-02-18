Уряд України провів засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому обговорювалася підготовка до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Безперебійне газопостачання: в Україні обговорили підготовку до наступної зими

Прем’єр-міністр зазначив, що головною темою було проходження опалювального сезону, тому підготовку до наступного періоду починають вже зараз.

Шмигаль розповів, що під час зустрічі детально обговорили ситуацію з газопостачанням та газовидобутком у зв’язку з російськими обстрілами, а також заслухали інформацію від Міненерго та Нафтогазу.

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Прем’єр-міністр наголосив на захисті та відновленні основних об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку, додавши, що тут без подробиць.

Міненерго отримало доручення координувати цей процес разом із військовими.

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Шмигаль також зазначив, що була доповідь від Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу та наповнення сховищ, включаючи планові показники на 2025 рік.

Він зауважив, що роблять ставку на український газ і мають послідовно нарощувати власний видобуток.

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Нафтогазу було доручено підготувати стратегію імпорту газу на випадок додаткової потреби для покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі.

Прем’єр-міністр наголосив на головному завданні всіх причетних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів.

В Україні через російські атаки запровадили аварійні відключення світла

17 лютого в Україні було введено аварійні відключення електроенергії через російські атаки на енергетичні об’єкти.

В першу чергу від електропостачання відключали промислові підприємства та бізнес.