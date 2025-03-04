Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення всієї військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Bloomberg з посиланням на посадовців США.

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США призупинили постачання зброї Україні: що відомо про рішення Трампа

Високопосадовець з Міністерства оборони США повідомив, що постачання всього військового обладнання для України тимчасово зупинено.

Це триватиме, поки Трамп не отримає підтвердження від української влади щодо їхньої реальної готовності до мирного врегулювання.

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Згідно з інформацією, всі поставки зброї, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожені.

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

Більше по темі “Трамп відчинив двері навстіж для Путіна” – реакція світу на зупинку допомоги Україні Рішення Трампа заморозити військову допомогу Україні викликала потужну реакцію лідерів Заходу – вони попередили, що воно посилює Росію і загрожує глобальній безпеці.

Агентство Bloomberg передає, що Трамп наполягає на швидкому укладенні мирної угоди для завершення війни.

Коли Зеленський на зустрічі в Овальному кабінеті запросив гарантії безпеки для недопущення порушення домовленостей з боку Росії, Трамп емоційно відреагував і запропонував йому повернутися з відповіддю, коли він буде готовий до миру.

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У відповідь на це європейські союзники пришвидшили розробку планів із постачання Україні озброєння та можливої миротворчої місії.

Однак Європа не має у своєму розпорядженні всіх видів зброї та військових ресурсів, які надавали США.

За словами європейських чиновників, поточних запасів озброєння, ймовірно, вистачить лише до літа.

Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.

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Однак поки що невідомо, чи будуть ці кошти спрямовані Україні, зважаючи на скорочення запасів озброєння в США, які потребують поповнення.

Оголошене рішення не лише зупиняє фінансування, але й ставить під загрозу вже запущені постачання військової допомоги.

Серед них – критично важливі боєприпаси, сотні реактивних систем залпового вогню, протитанкова зброя та інші оборонні ресурси.

Крім того, припинення чинних контрактів із виробниками зброї може призвести до необхідності фінансових компенсацій з боку уряду США.

Суперечка Зеленського і Трампа

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

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Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

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2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.