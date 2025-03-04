В одному з окупованих сіл на Херсонщині місцевим мешканцям погрожують депортацією за відмову від російських паспортів. Окупанти викликають людей до самопроголошеної «адміністрації» і змушують оформлювати російське громадянство, повідомляється у Телеграм-каналі руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України Жовта стрічка.
Російські колаборанти відкрито погрожують українцям: «Якщо не хочете бути громадянами РФ, тоді вас просто виселять звідси».
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Як повідомляє активістка «Жовтої стрічки», яка знає подробиці, жителі села не розуміють підстав їхнього виселення навіть за російськими законами, адже вони не є громадянами РФ.
Втім, на питання чи є це юридично законно, представники окупаційної влади їм відповідають напряму, що без російського паспорту люди на ТОТ не мають жодних прав.
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Знову доводиться констатувати, що Росія вкотре порушує міжнародне право та продовжує утиски місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.
Фільтраційний табір РФ: Перевірки та паспортизація на ТОТ
Раніше, з посиланням на ЦПД, ми писали про те, що окупаційна влада РФ звозить населення ТОТ у фільтраційні табори.
Робить це для того, щоб перевірити українців на предмет співпраці з Силами оборони України, після чого, якщо їхня лояльність підтверджується, їм примусово видають російські паспорти.
ЦПД також повідомляв про те, що відстежує персонал фільтраційного табору і закликає людей надсилати інформацію, яка надасть докази, необхідні для покарання причетних осіб за скоєні ними воєнні злочини.