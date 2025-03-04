В одному з окупованих сіл на Херсонщині місцевим мешканцям погрожують депортацією за відмову від російських паспортів. Окупанти викликають людей до самопроголошеної «адміністрації» і змушують оформлювати російське громадянство, повідомляється у Телеграм-каналі руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України Жовта стрічка.

Російські колаборанти відкрито погрожують українцям: «Якщо не хочете бути громадянами РФ, тоді вас просто виселять звідси».

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Як повідомляє активістка «Жовтої стрічки», яка знає подробиці, жителі села не розуміють підстав їхнього виселення навіть за російськими законами, адже вони не є громадянами РФ.

Втім, на питання чи є це юридично законно, представники окупаційної влади їм відповідають напряму, що без російського паспорту люди на ТОТ не мають жодних прав.

Більше по темі Ціна манії величі Путіна: 17 вбитих і поранених за кожен кв. км окупованої землі Точні цифри втрат обох сторін встановити важко з причин “безпеки” та неточного ведення такого обліку, але ми напевно знаємо, що вони жахливі.

Знову доводиться констатувати, що Росія вкотре порушує міжнародне право та продовжує утиски місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.

Фільтраційний табір РФ: Перевірки та паспортизація на ТОТ

Раніше, з посиланням на ЦПД, ми писали про те, що окупаційна влада РФ звозить населення ТОТ у фільтраційні табори.

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Робить це для того, щоб перевірити українців на предмет співпраці з Силами оборони України, після чого, якщо їхня лояльність підтверджується, їм примусово видають російські паспорти.

ЦПД також повідомляв про те, що відстежує персонал фільтраційного табору і закликає людей надсилати інформацію, яка надасть докази, необхідні для покарання причетних осіб за скоєні ними воєнні злочини.