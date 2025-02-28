Центр національного спротиву повідомив, що російські війська створили новий фільтраційний табір на 1000 осіб для обробки мешканців українських територій, які Москва окупувала у 2024 році.

Фільтраційний табір РФ: Перевірки та паспортизація на ТОТ

У звіті ідеться, що населення з цих районів примусово звозять туди для перевірки на предмет співпраці з силами оборони України, після чого, якщо їхня лояльність підтверджується, їм примусово видають російські паспорти.

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Центр також заявляє, відстежує персонал фільтраційного табору і закликає людей надсилати інформацію, яка надасть докази, необхідні для покарання причетних осіб за скоєні ними воєнні злочини.

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Російська влада посилює тиск на українців на окупованих територіях з початку місяця, коли міністерство внутрішніх справ Росії оголосило про припинення видачі паспортів на ТОТ і попередило, що відмова від отримання російського документа може призвести до депортації або інших репресивних заходів.

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У центрі заявили, що паспортизація є одним з інструментів контролю і тиску, який Росія використовує проти місцевого населення.

Згідно з російським законодавством, ті, хто не має російського паспорта, автоматично вважаються «іноземцями» і можуть перебувати на території країни лише 90 днів, після чого може бути застосована примусова депортація з їхніх домівок.

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Видача паспортів використовується не для асиміляції, а як механізм отримання доступу до персональних даних мешканців, обліку та контролю населення.

Після завершення «паспортизації» російські окупаційні війська посилили масштабні перевірки та обшуки мешканців на окупованих територіях, на вулицях та в їхніх домівках або на робочих місцях.

Це включає в себе перевірку документів, телефонів, проведення обшуків, з’ясування інформації про сусідів та колег, а також збір інформації про майно, власність та зв’язки з Україною.

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Цілком ймовірно, що значна частина отриманих «доказів» використовується як основа для відбору тих, хто потрапляє до так званих фільтраційних таборів.

Згідно зі звітом державного департаменту США у вересні 2022 року, під час перебування у фільтраційних таборах громадян України часто обшукують на предмет наявності «націоналістичних» татуювань, фотографують та беруть відбитки пальців.

Це часто передує примусовій депортації, яка призвела до того, що, можливо, сотні тисяч українських громадян, включаючи дітей без супроводу дорослих, були відправлені у віддалені регіони Росії.

США заявили, що мають інформацію про те, що чиновники з адміністрації президента Росії контролюють і координують операції з фільтрації.