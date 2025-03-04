Бійці 13-ї бригади НГУ «Хартія», добровольці зі Сполучених Штатів Америки розкритикували ставлення президента США Дональда Трампа до Володимира Зеленського, яке американський лідер продемонстрував під час їхньої останньої зустрічі у Білому домі.

У відеозверненні, яке оприлюднив український військовий блогер Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі, бійці «Хартії» з США з позивними «Несті» та «Гез», критикують Трампа і наголошують на тому, що той перебуває під впливом російської пропаганда, а також говорять про те, що ставлення Трампа до України та українців поділяють не всі громадяни США.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Несті також наголосив на тому, що Зеленський під час зустрічі з Трампом поводився дуже гідно.

Більше по темі “Трамп відчинив двері навстіж для Путіна” – реакція світу на зупинку допомоги Україні Рішення Трампа заморозити військову допомогу Україні викликала потужну реакцію лідерів Заходу – вони попередили, що воно посилює Росію і загрожує глобальній безпеці.

«Я вважаю, що було дуже гідно з боку президента Зеленського сказати: що ми тут не граємо в карти. Це не гра».

Він також зазначив, що слова Трампа про нестачу людей для війни неправда, адже до України приїжджають багато іноземців, щоб битися разом з воїнами ЗСУ.

«Тут люди з 58 країн, тисячі людей збираються з усього світу, разом з сотнями тисяч українських бійців, які зараз воюють», – додав він.

Advertisement

«Президент Трамп малює справді погану картину, яка зміцнює самовпевненість росіян. Це, по суті, російська пропаганда з уст американського президента», – каже Несті.

Доброволець наголосив на тому, що він є прихильником Трампа і голосував за нього два рази.

Інший американський доброволець з позивним «Газ» назвав зустріч Трампа і Зеленського «поганим шоу».

Під час останньої зустрічі, що відбулася 28 лютого цього року, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський розпочали суперечку, яка, по суті, призвела до зриву перемовин щодо так званої Угоди про корисні копалини.

Advertisement

Передбачалося, що ця Угода першим кроком до забезпечення початку мирних переговорів між Україною та Росією.