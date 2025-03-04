Нові візові правила у Великій Британії поставили під загрозу житло та роботу тисяч українських біженців. Запроваджена програма UPE, яка мала полегшити їхнє перебування, натомість створює додаткові бюрократичні труднощі, що ускладнюють працевлаштування та інтеграцію. То що ж змінилося й що тепер з цим робити?

Зміни у візових правилах для українських біженців у Великій Британії

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Бюрократичні перепони призвели до того, що багато українців у Великій Британії можуть втратити роботу і житло. Причина полягає в тому, що їхні візи не підлягають автоматичному подовженню через впровадження програми UPE, яка почала діяти з лютого, повідомляє The Telegraph.

У листопаді була запущена схема подовження дозволу на проживання, що дозволяє українцям продовжити перебування у Великій Британії ще на 18 місяців після закінчення терміну дії їхніх віз. Проте подати заявку на продовження можна лише протягом 28 днів після завершення дії поточної візи.

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Через це багато роботодавців розривають контракти з українцями або уникають їхнього працевлаштування через невизначеність їхнього статусу. За даними благодійної організації “Опора”, така ситуація поставила під загрозу зайнятість близько 20 тисяч українців, що складає 15% від загальної кількості біженців у країні.

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Алекс Собель, керівник загальнопартійної парламентської групи з питань України, заявив, що вже обговорював проблему з відповідними міністерствами. Він підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ та Міністерство житлового будівництва повинні координувати дії з Департаментом бізнесу і торгівлі, щоб гарантувати українцям безперервність працевлаштування. Також він закликав уряд забезпечити роботодавців необхідною впевненістю щодо подальшого працевлаштування біженців. Він зауважив, що труднощі, викликані програмою UPE, можуть призвести до негативних наслідків для економіки країни, оскільки українські працівники займають важливі вакансії, зокрема, в сільському господарстві та готельній сфері. Окрім цього, значна кількість українських біженців стикається з відмовами у винаймі приватного житла через невизначеність їхнього візового статусу.

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Директор “Опори” Стен Бенеш зазначив, що підтримка, надана українським біженцям, є важливою, і подовження візового терміну ще на 18 місяців є скоріш необхідністю, ніж привілеєм. Однак він наголосив, що складність процедури продовження може підірвати ефективність програми та завадити людям будувати стабільне життя у Великій Британії.

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Обмеження програми Homes for Ukraine у 2025 році

Ще одне нововведення, завдяки якому українські біженці у Великій Британії тепер можуть виступати спонсорами для в’їзду власних неповнолітніх дітей. Раніше програма Homes for Ukraine не передбачала такої можливості, що викликало критику благодійних організацій та призводило до розділення сімей. До 2025 року заяву на спонсорство для неповнолітніх біженців могли подавати тільки громадяни Великої Британії, що ускладнювало процес отримання дитячої візи.

Ті, хто приїхав до Британії за програмами Homes for Ukraine, Ukraine Family або Ukraine Extension і мав дозвіл на перебування терміном на 3 роки, тепер можуть подати заявку на його продовження ще на 18 місяців. Тепер ці резиденти можуть подати заявку на воз’єднання зі своїми неповнолітніми дітьми, ставши їхніми спонсорами. Нагадуємо, що за данними останнього опитування, наразі у Великій Британії перебуває 253 тисячі українських біженців.

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Тож ось ключові зміни у візових правилах:

Українці без постійного дозволу на проживання можуть спонсорувати в’їзд своїх неповнолітніх дітей.

Послаблення не поширюється на інших родичів, таких як батьки чи брати та сестри.

Візи для біженців, які прибули після 24 лютого 2022 року, продовжено ще на 18 місяців.

Нова схема надання прихистку почала діяти 4 лютого 2025 року.

Подати заявку на продовження візи потрібно щонайменше за 28 днів до закінчення терміну дії поточного дозволу. Advertisement

Під час розгляду заявки, який триватиме до 8 тижнів, біженці зберігатимуть свій статус і права, залишаючись у країні.

Запроваджені зміни спрямовані на збереження сімейної єдності та покращення умов перебування для українських біженців, які шукають захисту у Великій Британії. Тож уряд країни сподівається, що українці у Великій Британії зможуть скористатися наданими можливостями й возз’єднати свої сім’ї та продовжити терміни перебування.