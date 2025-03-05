Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Володимир Зеленський поінформував його про готовність Києва до переговорів з Росією та укладення угоди про постачання американських корисних копалин, всього через кілька днів після їхньої напруженої зустрічі в Білому домі.

Ці заяви пролунали через кілька днів після публічної суперечки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті в п’ятницю, після якої президент США перервав зустріч, заявивши, що український лідер «не готовий» до миру з Росією.

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Відтоді Зеленський намагався повернути Трампа до переговорів і написав, що їхня сварка була «прикрою» і що він хоче «все виправити».

У своєму зверненні до Конгресу США пізніше у вівторок Трамп зачитав вголос лист, який, за його словами, він нещодавно отримав від Зеленського, і який збігається із заявою в соціальних мережах.

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«У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», - сказав Трамп американським законодавцям у своєму першому зверненні після повернення на посаду.

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Він додав, що Зеленський написав: «Я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти миру, який триватиме. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Щодо Угоди про корисні копалини, то Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час».

Трамп продовжив: «Я ціную, що він надіслав цього листа нещодавно. Одночасно ми отримали сильні сигнали від Росії про те, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово?»

Виступаючи перед українцями на вулицях Києва пізно ввечері у вівторок, 4 березня, Зеленський сказав, що Україна і Америка «заслуговують на шанобливий діалог».

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«Сьогодні у багатьох людей є одне питання: Що буде далі з американською допомогою? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших спецслужб, дипломатам зв’язатися зі своїми [колегами] в США і отримати офіційну інформацію», - сказав Зеленський.

Суперечка Зеленського і Трампа

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

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На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - не добре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.