Станом на вечір 6 березня Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Російські загарбники завдали 68 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 946 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Advertisement

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

Більше по темі РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо З самої ночі Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив одну спробу наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаку відбито.

Advertisement

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок, з яких чотири продовжуються до цього часу. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка та Андріївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 286 окупантів, 138 з них - безповоротно. Також знищено танк, сім автомобілів, чотири антени управління БпЛА, два мотоцикли, сім БпЛА, два генератори, п’ять терміналів супутникового зв’язку, також пошкоджено два танки, три автомобілі та бойову броньовану машину ворога.

Advertisement

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького, отримав відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

Сьогодні українські оборонці відбили десять штурмових дій загарбників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Advertisement

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Курська спецоперація — останні новини

На Курщині українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби бойові втрати противника становлять близько 1150 осіб.

Також Сили оборони України знищили 3 російські танки, 23 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, 95 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Advertisement

Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала оприлюднив висновки Європейської Ради за підсумками спеціального засідання з питань підтримки України та оборони Європи. Зокрема, те, що сильна українська армія є ключовою гарантією безпеки та міцного миру.

Також про вищі інвестиції в оборону, підкріплені спільними позиками на суму до 150 млрд євро.

Фіала додав, що продовження реформ Європейського інвестиційного банку з метою збільшення інвестицій банку в оборонну промисловість. США – партнер Європи, тому співпраця має продовжуватися, підкреслив чеський прем’єр.

Як повідомлялося, Спеціальне засідання Європейської ради з питань підтримки України та оборони Європи розпочалося з півгодинною затримкою.

Advertisement

РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України — Галущенко

Росія продовжує атакувати енергетичну і газову інфраструктуру України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

“росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України”, - пише він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

“росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам”, - підкреслив Галущенко.