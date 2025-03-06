На спеціальному засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський представив перші необхідні кроки для миру та закликав партнерів їх підтримати.
Перші кроки для миру в Україні - подробиці
“Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх.
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Стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Маємо ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати одне одного. Маємо дбати про життя вже зараз”, - написав Зеленський.
За його словами, Європа має бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе й усіх, хто цього потребує.
Президент України подякував голові Євроради Антоніу Кошті за організацію засідання.
“Дякую всім лідерам, які непохитно підтримують Україну, рішуче налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального й чесного миру”, - зазначив він.
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Зеленський у Брюсселі: Україна отримає більше зброї та боєприпасів від ЄС
Зеленський провів зустріч у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою.
Посадовці обговорили посилення протиповітряної оборони, постачання зброї та боєприпасів для України. Подробиці зустрічі читайте тут.