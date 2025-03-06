На спеціальному засіданні Європейської ради Президент України Володимир Зеленський представив перші необхідні кроки для миру та закликав партнерів їх підтримати.

Перші кроки для миру в Україні - подробиці

“Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх.

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Стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Маємо ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати одне одного. Маємо дбати про життя вже зараз”, - написав Зеленський.

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За його словами, Європа має бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе й усіх, хто цього потребує.

Президент України подякував голові Євроради Антоніу Кошті за організацію засідання.

“Дякую всім лідерам, які непохитно підтримують Україну, рішуче налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального й чесного миру”, - зазначив він.

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