РФ вдарила по цивільному інфраструктурному обʼєкту в Харкові, чотири постраждалих, повідомив мер міста Ігор Терехов.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі в Харкові: наразі п’ятеро постраждалих

“Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку - жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають, - написав він у телеграмі.

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Терехов зазначив, що на місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців. 

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За словами Терехова, ворог вдарив по Київському району Харкова. Наразі інші подробиці ситуації невідомі. На місці працюють усі відповідні служби.

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений — ОВА

Загалом російські війська за добу здійснили 424 обстріли по 14 населеним пунктам Запорізької області, за повідомленням очільника ОВА Іван Федоров, там також є поранені.

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ЗСУ відбивають штурми ворожих військ на декількох напрямках. Прем’єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради. РФ знову атакує енергетичну і газову інфраструктуру України.

Федоров зазначив, що 66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.

За його словами, війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Новояковлівці, Плавнях, Степовому, Пʼятихатках, Лукʼянівському, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Темирівці, а 235 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

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Також 11 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку та Чарівне, а 148 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів.

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