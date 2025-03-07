Європейський Союз продовжуватиме підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто до незаконної анексії Криму та повномасштабного вторгнення РФ.

Держави-члени готові сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

Про це йдеться в тексті, який рішуче підтримали 26 держав-членів і який додано до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського Союзу в четвер у Брюсселі. Текст не підтримав лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

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Як відомо, раніше міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичною метою. Таким чином, позиція ЄС кардинально відрізняється від нової позиції США.

“Європейський Союз від самого початку підтримував Україну, коли вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону проти повномасштабної агресивної війни Росії, і він продовжуватиме підтримувати Україну та її народ. Європейська рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – заявили лідери ЄС.

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Більше по темі Зеленський: Україна не залишиться наодинці у війні з Росією Президент України Володимир Зеленський, лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Антоніу Кошта обговорили посилення оборони України та Європи.

У цьому зв’язку Європейська рада нагадала, що вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надаватися “з повною повагою до політики безпеки й оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки й оборони всіх держав-членів”.

Окремо в тексті, доданому до висновків, йдеться про ситуацію з транзитом російського газу територією України до Словаччини. Як відомо, з 1 січня цього року Україна припинила постачання російського газу, через що Словаччина неодноразово гостро порушувала це питання. “Європейська рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля з пошуку дієвих рішень щодо транзиту газу, враховуючи при цьому занепокоєння Словаччини”, – зазначено в тексті.