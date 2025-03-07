На екстреному саміті, скликаному в Брюсселі у четвер у відповідь на відмову США від своїх зобов’язань перед Україною і сумніви в рішучості Європи у забезпеченні власної безпеки, законодавці Європейського Союзу схвалили план витрат на оборону в обсязі 800 мільярдів євро (860 млрд доларів США), що стало переломним моментом в історії блоку з 27 країн, оскільки оборона ніколи не була в пріоритеті за всю його 31-річну історію.

Гучна заява президента Європейської Ради Антоніу Кошта вселяє надію

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що блок «вирішив інвестувати в пріоритетні сфери», такі як протиповітряна оборона, ракети, безпілотники та системи протидії їм, штучний інтелект тощо. План передбачає виділення близько 160 мільярдів доларів у вигляді кредитів для країн-членів ЄС, які не можуть негайно збільшити витрати на оборону.

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ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Більше по темі Зеленський представив перші кроки для миру на засіданні Євроради Президент України закликав партнерів до підтримки та наголосив на важливості спільної безпеки в Європі.

У спільній заяві йдеться про те, що ця ініціатива і європейські витрати на оборону сприяють «безпеці Європи в цілому, зокрема, східного кордону ЄС, враховуючи загрози з боку Росії та Білорусі».

«Сильніша європейська оборона також забезпечує стримування для України... Безпека України є основою безпеки Європи», – заявив президент ЄР Антоніу Кошта.

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Президент США Дональд Трамп давно скаржиться на те, що європейські члени НАТО витрачають на оборону набагато менше, ніж Сполучені Штати. За словами офіційних осіб, у четвер він навіть припустив, що США не захищатимуть члена НАТО в разі нападу, якщо ця країна не відповідає мінімальному пороговому рівню витрат на оборону, встановленому Альянсом.

Зараз цей мінімум встановлений на рівні 2% ВВП, але Трамп наполягає на збільшенні до 5%, а це більше, ніж витрачають навіть США. П’ять країн НАТО – Естонія, Греція, Латвія, Польща, США і Естонія – витрачають на оборону понад 3%, причому найвищий показник у Польщі – 4% ВВП.

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Сполучені Штати посідають третє місце в списку після Польщі та Естонії, з показником 3,38 % ВВП. Середній показник по НАТО становить 2,71%.«Ми рішуче рухаємося до сильної і більш суверенної Європи оборони, – сказав Кошта. – Ми вкладаємо наші гроші у власну безпеку».

Новий оборонний план ЄС пом’якшує фіскальні правила, що дозволить державам набагато збільшити свої витрати на оборону.

Президент Франції Емманюель Макрон особисто закликав до збільшення витрат на оборону і запропонував поширити ядерне стримування Франції на європейських партнерів. У 2019 році Франція витратила на оборону менш як 1,9 відсотка свого ВВП. До 2023 року цей показник трохи перевищив пороговий рівень НАТО – до 2,1 відсотка.

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В кінці списку НАТО, згідно з даними за 2024 рік, знаходяться Канада (1,37%), Бельгія (1,30%), Люксембург і Словенія (по 1,29%) і Іспанія, яка посідає останнє місце з 1,28% ВВП.